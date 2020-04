Sportmediaset – Götze verso la Serie A: due concorrenti per il Milan

Mario Götze resta un pallino di diversi club del campionato italiano. Secondo le ultime indiscrezioni è pronto un duello per il tedesco.

Tra i calciatori col contratto in scadenza, prossimi a svincolarsi a parametro zero in estate, Mario Götze è sicuramente tra i più ricercati ed appetiti.

Il tedesco sta per lasciare il Borussia Dortmund, pronto ad una nuova esperienza, anche lontano dalla Bundesliga. E si è parlato di recente anche di un possibile contatto con il Milan.

Ma Sportmediaset oggi predice sì un futuro in Italia per Götze, ma probabilmente nella capitale. E’ scattato difatti un derby di mercato tra Roma e Lazio per il cartellino dell’ex Bayern.

Le due squadre capitoline si starebbero sfidando per Götze. La Roma appare essersi mossa in anticipo, prenotando il classe ’92 come possibile sostituto di Henrik Mkhitaryan, l’armeno che lascerà l’Italia per tornare all’Arsenal a fine stagione.

La Lazio però fa sul serio. In caso di cessione di un pezzo pregiato (Luis Alberto o Milinkovic-Savic) vorrebbe puntare proprio su Götze, considerato partner ideale in attacco del bomber Ciro Immobile.

Milan al momento in svantaggio nella corsa al trequartista, campione del Mondo nel 2014 con la sua Germania. Ma al momento le priorità di mercato e di progettazione sembrano essere altre dalle parti di via Aldo Rossi.

