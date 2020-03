Calciomercato Milan, suggestione Gotze per l’estate – VIDEO

Mario Gotze è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e può essere un’interessante occasione di mercato per più club in estate. Tra questi il Milan, che ha bisogno di giocatori di qualità ed esperienza. Un colpo simile a parametro zero farebbe comodo, anche se l’alto ingaggio del 27enne centrocampista tedesco è un’ostacolo per questa operazione. Gotze è stato accostato anche all’Inter e ad altre squadre europee. Lascerà il Borussia Dortmund e tra non molto dovrà decidere la sua prossima destinazione. Non è reduce da stagioni troppo esaltanti, però la sua voglia di riscatto e di una nuova sfida possono aiutarlo a rilanciarsi.

