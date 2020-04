Tuttosport – Milan, Bonventura ha detto sì ad un’offerta

L’addio al Milan di Giacomo Bonaventura appare certo. E spunta l’indiscrezione su una presunta bozza d’accordo con un club italiano.

Giacomo Bonaventura dirà addio al Milan a fine stagione. Ormai una certezza, visto che non si parla affatto di possibile rinnovo in extremis.

A costo zero dunque il Milan perderà un centrocampista a dir poco affezionato, rimasto in maglia rossonera per sei stagioni ma spesso frenato da alcuni gravi infortuni traumatici.

Secondo Tuttosport Bonaventura si sta guardando attorno. Non a caso pare sia già arrivata una bozza d’accordo con il Torino, il club che più di tutti sembra essersi mosso in questa fase per ingaggiare Bonaventura.

Il numero 5 del Milan avrebbe detto sì all’offerta della società di Urbano Cairo, alla caccia di occasioni di mercato di alto rango dopo una stagione davvero deludente.

L’entourage di Bonaventura e i dirigenti del Torino sono in contatto costante. Il suo futuro dovrebbe dunque essere di colore granata, a meno che le altre pretendenti (Fiorentina e Lazio su tutte) non possano alzare la posta in gioco e tentare un assalto dell’ultima ora.

