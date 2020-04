Calciomercato Milan news, offerta PSG per Theo Hernandez – VIDEO

Il Paris Saint Germain sembra intenzionato a fare sul serio per Theo Hernandez. È trapelata la volontà del club parigino di fare un’offerta da 50 milioni di euro al Milan, che comunque finora non ha aperto alla cessione del proprio gioiello. Sicuramente una simile proposta può imporre qualche riflessione, ma vendere l’ex terzino sinistro del Real Madrid rappresenterebbe una grande perdita e un brutto segnale per il progetto futuro. Il PSG ci proverà comunque per Theo Hernandez e potrebbe mettere sul tavolo anche il cartellino del difensore Abdou Diallo, francese classe 1996 molto promettente. Il Milan cercherà di respingere ogni assalto.

