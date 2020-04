Zlatan Ibrahimovic non ha fatto rientro in Italia, attende l’ufficializzazione della ripresa degli allenamenti. È rimasto in Svezia ad allenarsi con l’Hammarby, club del quale è azionista col 25% delle quote. Ovviamente ha il permesso del Milan.

Stamattina ha disputato un’amichevole con la squadra svedese e ha segnato un gol. A Stoccolma ha sfidato la squadra satellite Frej ed è andato in rete dopo pochi minuti. In Svezia è permesso allenarsi e fare questo tipo di partitelle, pertanto Ibrahimovic ha deciso di non lasciare la sua patria. Farà ritorno in Italia solo quando il Milan gli comunicherà la data precisa della ripresa delle sedute a Milanello.