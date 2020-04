Materazzi: “Stavo per andare al Milan nel 2006”

Marco Materazzi, intervenuto su Instagram, ha rivelato di esser stato molto vicino al Milan nel 2006. L’ex difensore lo stava facendo “per orgoglio”.

Marco Materazzi è stato un giocatore molto importante nella storia dell’Inter e anche della Nazionale. Infatti è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale vinto nel 2006 con un gol anche in finale.

Quell’anno non viveva un periodo particolarmente positivo con i nerazzurri perché poco utilizzato da Roberto Mancini.

Una situazione difficile che stava per convincerlo a cambiare aria e al “tradimento”. Infatti era ad un passo dal Milan.

Intervenuto in una diretta Instagram, Materazzi ha rivelato: “Probabilmente ci sarei andato per orgoglio a giocare con Maldini e Nesta. Alla fine mi è andata bene, sono diventato tifoso dell’Inter, ho vinto un Mondiale e un Mondiale per club con l’Inter e sono l’unico della storia dell’Inter“.