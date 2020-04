Tuttosport – Milan, sfuma Milik: occhi su Scamacca e David 

Milan, non solo Boadu: piacciono anche Scamacca e David. Nel frattempo, come riferisce Tuttosport, sfuma definitivamente l’obiettivo Milik secondo il quotidiano. Ecco le ultime.

Milan, non solo Myron Boadu. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci sono una serie di nomi sulla lista dell’Ad Ivan Gazidis per quanto riguarda la ricerca del centravanti. In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, la società si starebbe infatti già cautelando con una serie di profili sotto osservazione.

Tuttavia ci sarebbero già due attaccanti da scartare: Arkadiusz Milik e – molto più comprensibilmente – Tino Werner. Il primo, proposto alla società, sarebbe da depennare per l’alta richiesta da 40 milioni di euro, mentre il secondo, il preferito di Ralf Rangnick, è chiaramente fuori portata per il Diavolo attuale.

Milan, occhi su Scamacca

Così tra i vari calciatori che la dirigenza osserva quotidianamente, ce ne sarebbero due in particolare le cui quotazioni sarebbero in rialzo: Gianluca Scamacca dell’Ascoli e Jonathan David del Gent. Entrambi ovviamente giovanissimi come vuole la nuova linea targata Elliott Management Corporation.

L’attaccante italiano, classe 99, è di proprietà del Sassuolo. Cresciuto nel vivaio della Roma, vanta già un’esperienza all’estero essendo emigrato al PSV-Eindhoven da giovanissimo. E’ poi rientrato in Italia attraverso il club emiliano e dal quale è ora in prestito all’Ascoli dove ha segnato 11 reti in 25 presenze.

C’è anche David nel mirino

Centravanti possente fisicamente, potrebbe sposarsi alla perfezione con una seconda punta come Rafael Leão o muoversi altrettanto efficacemente al centro di un tridente. Terzetto offensivo in cui in realtà potrebbe muoversi anche da esterno, come ha dimostrato nella nazionale under 21. Il Sassuolo ha recemente rifiutato 10 milioni, e probabilmente – evidenzia il quotidiano – 15 nemmeno basterebbero quest’estate.

E ancor più caro è il cartellino di David. Reduce da 23 reti in 40 presenze dopo le 14 in 43 dell’annata precedente, il Gent ha chiesto infatti 25 milioni al Porto dopo l’offerta di ‘soli’ 10 milioni dello scorso gennaio. Probabilmente – suggerisce il giornale – ne serviranno 30 per prenderlo. Anche lui, come Scamacca, può muoversi anche da prima punta. E attenzione per entrambi anche in caso di una permanenza di Ibrahimovic.

