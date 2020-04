Milan, colpo alla Theo Hernandez per la fascia destra

Il club rossonero è pronto a puntare forte su un terzino destro proveniente dalla Liga spagnola. Un acquisto sulla falsa riga di Theo Hernandez…

Un colpo dalla Liga spagnola per rinforzare la difesa del Milan. E’ questa l’indiscrezione lanciata oggi dal portale Calciomercato.com.

Si tratta di un giovane terzino destro che sta ben figurando con la maglia del Betis Siviglia. Emerson Aparecido Leite De Souza Junio, conosciuto semplicemente come Emerson.

Un classe ’99 che il Betis ha pescato dalle giovanili del Barcellona. Il club catalano a sua volta lo aveva ingaggiato dall’Atletico Mineiro, dove era considerato un possibile erede di Dani Alves, per poi prestarlo fino al giugno 2021 agli andalusi.

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e hanno fatto drizzare le antenne al Milan. 23 presenze e 3 reti stagionali per un terzino che sa attaccare ed essere sempre pericoloso, come da tradizione per gli esterni verdeoro.

Il Milan studia un colpo alla Theo Hernandez. Il terzino sinistro rossonero è stato acquistato dal Real Madrid la scorsa estate, dopo attente valutazioni ed un blitz, quello di Paolo Maldini, conclusosi con la fumata bianca.

Lo stesso potrebbe avvenire per Emerson. Il costo del cartellino sarebbe lo stesso di Theo (circa 20 milioni di euro) ma servirà una trattativa lampo per battere la concorrenza.

