Milan, sfida alla Juve per un baby talento

Milan e Juventus, insieme al Wolfsburg, sono sulle tracce di giovane italiano, messosi in luce nelle giovanili della Sampdoria: alla scoperta del classe 2005

Il Milan è sempre molto attento al calciomercato dei giovani. I rossoneri sono tra le squadre interessate al baby campione della Sampdoria, Kevin Leone. Il centrocampista offensivo classe 2005, che molti paragonano a Zaniolo, piace parecchio anche a Juventus e Wolfsburg.

L’agente del calciatore, Gianluca Virzì, intervenuto ai microfoni di ‘Gianlucadimarzio.com’, ha fatto il punto sul futuro della stellina che piace veramente a tutti: “Le condizioni poste dal club blucerchiato per trattare il giocatore partono da 5 milioni di euro – ammette il procuratore – Naturalmente la cifra non si riferisce al solo valore di Kevin, impossibile per un 2005, ma va contestualizzata all’interno di un’operazione di mercato che possa coinvolgere anche calciatori della prima squadra”.

La volontà della Sampdoria è quella di far firmare a Leone un nuovo contratto, da professionista, ma se l’affare dovesse sfumare la pista tedesca potrebbe diventare quella più percorribile.

