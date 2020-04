Futuro Thauvin – L’annuncio ufficiale

Parla l’attaccante del Marsiglia, Thauvin. Il calciatore, con un contratto in scadenza nel 2021, accostato al Milan, ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Si è fatto un gran parlare attorno al nome di Florian Thauvin. L’esterno d’attacco francese ha un contratto in scadenza con il Marsiglia il 30 giugno 2021. Dalla Francia sono continuate ad arrivare notizie secondo le quali il giocatore non avrebbe intenzione di rinnovare. Il desiderio sarebbe quello di vivere una nuova avventura lontano dalla Francia.

Thauvin, in questi giorni, è stato accostato al Milan ma anche a Newcastle, Roma e Valencia. Rumors di mercato smentiti totalmente dallo stesso giocatore, che parlando live su Instagram ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Rimango! Il dibattito è chiuso! Sapete cosa significa l’OM per me – riporta ‘MundoDeportivo’ – Sto bene e ho anche perso una stagione”.

Thauvin, fuori praticamente per tutta la stagione per via di un brutto infortunio, è dunque pronto a ripartire, ma ancora con la maglia del Marsiglia.

