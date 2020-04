Gazzetta – Intrigo Mandragora: anche il Milan alla finestra 

Milan, spunta anche Rolando Mandragora per la mediana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il 22enne sarebbe al centro di un intrigo che vedrebbe in corsa Roma, Fiorentina e Diavolo rossonero.

Milan, persiste l’idea Rolando Mandragora per il centrocampo. La Gazzetta dello Sport, a distanza di una settimana, rilancia il nome del centrocampista classe 97 per la mediana rossonera.

Secondo il quotidiano, il talento napoletano, in uscita dall’Udinese, sarebbe al centro di un intrigo di mercato che potrebbe portarlo alla Roma, alla Fiorentina o proprio in casa Diavolo.

Milan, occhi su Rolando Mandragora

Sarebbe tuttavia la Juventus a tenere tra le mani il destino del 22enne. Sebbene sia attualmente di proprietà del club friulano dopo il trasferimento dello scorso anno, la Vecchia Signora detiene un contro-riscattato che potrebbe riportarlo in Piemonte. Opzione di cui potrebbe anche usufruire per un patto con l’Udinese, ma per poi rivenderlo nell’immediato.

Ed è lì che subentrerebbe il Milan. Perché il club, come noto, è pronto a una rivoluzione soprattutto nel cuore del centrocampo. Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto e senza rinnovo, saluteranno al 100% e saranno i primi vuoti da colmare. Ai quali potrebbero seguirne anche altri allo stati attuale: Frank Kessie e Lucas Paquetá.

Per il primo, in uscita da innumerevoli sessioni di mercato, la prossima estate potrebbe essere la volta giusta per qualora arrivasse un’offerta interessante per il club. Il secondo è difficilmente piazzabile causa l’involuzione e il maxi investimento da 38 milioni di euro, ma l’Ad Ivan Gazidis proverà a trovare comunque una soluzione.

A oggi ci sarebbe un unico intoccabile certo per quanto riguarda questa specifica zona del campo: Ismael Bennacer. Da monitorare Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2021 anche se filtrerebbe fiducia, e va verso una permanenza anche Rude Krunic. Ma in ogni caso sarebbero almeno due caselle da riempire se non di più.

E Mandragora, talentuoso jolly del centrocampo, sarebbe stato individuato come uno dei possibili rinforzi per aumentare la qualità della rosa e abbassarne ancora l’età media. Per quanto riguarda la cifra, si andrebbe oltre i 20 milioni di euro.

