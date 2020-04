Kessie, valore del cartellino esagerato: meglio di Brozovic – FOTO

Il CIES, l’osservatorio del calcio, ha dato una valutazione di Franck Kessie uguale a quella di Miralem Pjanic e più alta di quella di Brozovic.

Franck Kessie è al centro di diversi rumors di calciomercato. Il centrocampista ivoriano, che a dicembre compirà 24 anni, non è certamente tra i calciatori ritenuti incedibili dal Milan.

Il club rossonero – nonostante le parole dell’agente dell’ex Atalanta, che immagina un futuro ancora a Milano – è pronto a privarsi del suo calciatore.

Kessie da quando è arrivato è stato un punto fermo della squadra: da Gattuso a Pioli, il classe 1996 ha sempre giocato. Le caratteristiche fisiche ed atletiche lo rendono unico in rosa ed è davvero difficile rinunciarci.

Al Milan, però, si aspettavano un salto di qualità che non è ancora arrivato e in caso di un’offerta importante verrà certamente presa in considerazione.

Ma qual è il valore di Franck Kessie? Stando agli ultimi rumors il Milan potrebbe decidere di privarsi del suo giocatore per un’offerta vicina ai 30 milioni di euro ma la valutazione fatta dal CIES è molto più alta, forse troppo.

Secondo l’osservatorio del calcio il centrocampista rossonero varrebbe tra i 50 e i 70 milioni di euro, un valore che lo rende il più alto della rosa. Interessante notare come il prezzo fissato per Kessie sia uguale a quello di Miralem Pjanic e superiore a quello di Marcelo Brozovic.

