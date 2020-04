Milan, sfida ad Ancelotti per la stellina olandese

Il Milan e l’Everton di Ancelotti guardano in Olanda per rinforzare il centrocampo. La mediana rossonera è pronta a cambiare volto. Ecco l’obiettivo comune

Il Milan guarda in Olanda per rinforzare la linea mediana della squadra. I rossoneri in estate dovranno fare i conti con gli addii certi di Bonaventura e Biglia e quelli probabili di Kessie e Paqueta, se dovessero delle buone offerte.

Servirà dunque linfa nuova a centrocampo e la società sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi prospetti.

Tra i calciatori messi nel mirino dal Milan c’è anche Teun Koopmeiners. La stellina classe 1998, capace di giocare anche in difesa, si sta mettendo in mostra con la maglia dell’AZ.

Il capitano dell’Olanda Under 21, seguito dai rossoneri da tempo, però, come riporta ‘The Sun’, piace anche all’Everton di mister Carlo Ancelotti.

