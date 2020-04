Nuovo Dpcm – Via libera attività sportive all’aperto

In serata il Premier Conte parlerà alla Nazione. C’è attesa per il nuovo Dpcm che dovrebbe dare il via libera a tutte le attività sportive all’aperto.

C’è attesa per il nuovo Dpcm che ci dirà come l’Italia ripartirà con la Fase 2 il prossimo 4 maggio.

Attenzioni puntate sull’attività sportiva. Il calcio, come tutto il mondo dello sport, è in attesa di chiarimenti dal Governo per dare il via all’attività agonistica.

Stasera il Premier Conte parlerà alla Nazione alle ore 20.20 e se ne saprà certamente di più ma secondo le ultime indiscrezioni, riportate da ‘Repubblica’, oltre alla corsa e alla bici dal 4 maggio saranno sdoganate tutte le attività sportive individuali all’aperto e, in un secondo momento, forse anche il tennis.

Aggiungo ulteriori notizie in merito alla ripresa degli allenamenti: a partire dal 18 maggio dovrebbero essere possibili quelli collettivi.