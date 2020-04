Milan, un club di Serie A mette Calabria nel mirino

Davide Calabria piace in Italia e all’estero. In Serie A ci sono più club interessati e recentemente se ne è aggiunto un altro. La società rossonera valuterà eventuali offerte.

È possibile che uno tra Andrea Conti e Davide Calabria non venga confermato al termine della stagione. Entrambi sono legati alla maglia del Milan, ma non hanno brillato prima dello stop del campionato.

La dirigenza rifletterà sull’acquisto di un nuovo terzino destro, se non dovessero esserci cambiamenti quando la Serie A riprenderà (se riprenderà). Il maggiore indiziato a partire potrebbe essere Calabria, che recentemente ha evidenziato di non essere contento della sua stagione e ha manifestato l’esigenza di avere maggiore continuità.

Sulle tracce del numero 2 del Milan ci sono alcune squadre della Serie A, l’ultima segnalata è il Bologna. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Resto del Carlino, il club emiliano è interessato a Calabria e potrebbe fare un tentativo in estate. Sinisa Mihajlovic conosce bene il giocatore per averlo allenato in rossonero nella stagione 2015/2016.

Davide nelle scorse settimane è stato accostato a Fiorentina, Napoli, Siviglia e Lille. Dalla sua eventuale cessione il Milan può pensare di incassare almeno 15 milioni di euro, somma che rappresenterebbe una plusvalenza piena per il bilancio. Infatti, il terzino bresciano è un prodotto del settore giovanile rossonero.

