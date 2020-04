Dalla Francia: offerta del Milan per Simakan

Mohamed Simakan è uno dei difensori centrali che piacciono al Milan. Giovane e di talento, il francese è un profilo che potrebbe approdare a Milanello nel prossimo mercato.

Il Milan guarda anche in Francia per rinforzarsi nella prossima finestra del calciomercato. Tra i giocatori nel mirino c’è Mohamed Simakan.

Secondo quanto rivelato a RMC Sport, il club rossonero si era già fatto avanti senza successo a gennaio. Ma l’idea è quella di tornare alla carica con un’offerta da 15 milioni di euro. Lo Strasburgo, proprietario del cartellino, spera che si scateni un’asta dato che sul difensore centrale classe 2000 ci sono più società interessate.

Tottenham, Lipsia, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, Everton e Southampton sono club che, come il Milan, sono in corsa per Simakan. Badou Sambague, il suo agente, recentemente si è così espresso sul futuro del giovane talento francese: “In questo contesto molto complicato, non è prioritario parlare di trasferimento, ma è ovvio che esistono opportunità per Mohamed. La partenza è un’opzione. Ma prima c’è una stagione da concludere, poi faremo un punto con la società“.

Lo Strasburgo punta a guadagnare più possibile dalla cessione del proprio gioiello, il cui contratto scade a giugno 2023. Le squadre interessate non mancano e il club francese potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza corposa. Il Milan ha iniziato a sondare la pista, sperando di assicurarsi un difensore centrale molto promettente come Simakan. Tuttavia, non sarà facile battere la concorrenza folta e agguerrita.

