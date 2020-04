Milan, Bennacer intoccabile: verranno respinte tutte le offerte 

Milan, è Ismael Bennacer la certezza per la mediana rossonera. Nell’estate che vedrà una rivoluzione a centrocampo con diversi possibili addii, l’algerino è l’unico nome certo al 100%. Il club, infatti, respingerà tutte le eventuali offerte.

Comunque sia e comunque vada, sarà rivoluzione a centrocampo per il Milan quest’estate. Uno stravolgimento che potrebbe portare dai due ai tre o quattro addii, con una sola e unica certezza alla base: Ismael Bennacer.

Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, l’algerino, a oggi, è l’unico nome sicuro per il centrocampo del domani del Diavolo. Così il classe 97, ormai titolare inamovibile, resterà in rossonero malgrado le offerte che giungeranno nella prossima sessione estiva.

Milan, Bennacer resterà al 100%

Intoccabile. Così la società ritiene l’ex Empoli. A differenza invece di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto, che lasceranno di certo il club milanista. Destino che potrebbe toccare anche al deludente Lucas Paquetá e, chissà, magari pure a Frank Kessie in uscita da ormai innumerevoli sessioni di mercato.

Ma Bennacer resterà lì dov’è. E nonostante le voci insistenti dalla Francia a proposito del Paris Saint Germain e un’offerta da oltre 20 milioni di euro. Proposta che porterebbe già una plusvalenza avendolo acquistato a 16 milioni, ma la società allo stato attuale nemmeno valuta la sua uscita. Piuttosto – assicura il quotidiano – sarà respinto ogni eventuale rilancio, dalla Ligue 1 e non solo.

Oltre a essere molto soddisfatta delle prestazioni, la società ritiene che il 22enne abbia tutti i requisiti per essere il giocatore ideale del nuovo corso. Ovvero un elemento giovane, di prospettiva con un futuro importante e al contempo con un ingaggio contenuto. E con Ralf Rangncik, inoltre, potrebbe esserci anche un’evoluzione da regista a mezzala per l’atleta. Un ritorno alle origini, in realtà.

LEGGI ANCHE: MILAN, LA RICHIESTA PUBBLICA DI RANGNICK