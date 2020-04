Ex Milan – Borini, possibile futuro in Messico: due richieste

Fabio Borini ha un contratto in scadenza con l’Hellas Verona e valuta il proprio futuro. Due squadre messicane si sono già fatte avanti per l’ex esterno del Milan.

A gennaio 2020 Fabio Borini ha detto addio al Milan per approdare in una squadra che gli potesse permettere di giocare maggiormente. Ha firmato con l’Hellas Verona, che ha accettato di metterlo sotto contratto per soli sei mesi.

L’impatto del giocare in Veneto è stato positivo, ma la sua permanenza è incerta. Secondo quanto rivelato da L’Arena, sulle tracce di Borini c’è la Fiorentina. Una piazza come Firenze può attirare non poco l’ex numero 11 rossonero. Anche Crystal Palace e Aston Villa valutano il suo ingaggio, riportandolo così in Premier League dove ha già giocato in passato.

Ma la novità è l’interessamento di due club del Messico. Si tratta di Club America e Leon. Quest’ultimo avrebbe già pronta un’offerta contrattuale da 2 milioni di euro netti all’anno. Nel campionato messicano ci sono diversi calciatori ben pagati e Borini potrebbe essere attratto dal provare un’esperienza in una nuova realtà.

