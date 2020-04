Simakan, l’agente apre al trasferimento al Milan

Badou Sambagué, procuratore di Mohamed Simakan, manifesta gradimento per l’eventuale passaggio al Milan del 20enne difensore dello Strasburgo.

Mohamed Simakan è uno dei giovani talenti che gli osservatori del Milan hanno visionato in Francia nei mesi scorsi. Prima dello stop dei campionati, hanno avuto modo di apprezzare il difensore centrale classe 2000.

Il franco-guineano milita nello Strasburgo e ha un contratto in scadenza a giugno 2023. In questa stagione 25 presenze (17 da titolare) tra Ligue e coppe. Il giocatore nato a Marsiglia ha messo in mostra buone qualità, attirando l’attenzione di più squadre.

Calciomercato Milan, parla il procuratore di Simakan

Badou Sambagué, agente di Simakan, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it del futuro del difensore 20enne: “Ci sono molti club interessati sin dallo scorso inverno: squadre francesi, italiane, tedesche, inglesi e spagnole. Ma Mohamed non ha fretta, sa che deve sempre fare un passo alla volta in modo intelligente“.

Il Milan sembra disposto a fare un investimento da 15 milioni di euro, ma il procuratore del ragazzo non sa fissare un prezzo oggi: “Non sono sicuro delle condizioni alle quali lo Strasburgo sia disposto a cederlo perché credono molto in lui e quindi non sarà facile convincerli a venderlo. Campionato preferito? Più del Paese è importante il progetto: può essere in Serie A, in Bundesliga o in Premier League. Sappiamo che quando sei un difensore centrale, l’Italia è una delle migliori scuole per un calciatore. E poi il Milan è il Milan e Maldini è Maldini… Due grandi nomi“.

L’agente Sambagué cita Paolo Maldini e in qualche modo strizza l’occhio al Milan, destinazione gradita. Bisognerà vedere se la trattativa decollerà effettivamente. Lo Strasburgo punterà a far scatenare un’asta per ottenere più ricavo possibile dalla cessione del proprio gioiello.

LEGGI ANCHE -> MILAN, DAL PORTOGALLO L’EREDE DI DONNARUMMA: PRONTA L’OFFERTA