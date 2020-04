Milan, Kessie resta bloccato in Costa d’Avorio

Niente rientro in Italia per Franck Kessie, fermo ancora nel suo Paese d’origine in attesa di poter tornare a Milano. Il Milan attende novità nei prossimi giorni.

Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic sono gli unici giocatori stranieri del Milan che ancora non sono rientrati in Italia. Ma se lo svedese ha un permesso per rimanere a Stoccolma ad allenarsi con l’Hammarby, l’ivoriano vive una situazione diversa.

Infatti, come spiegato oggi dal quotidiano Tuttosport, l’ex mediano dell’Atalanta rimane bloccato in Costa d’Avorio. Non può partire per Milano, perché i confini del suo Paese sono chiusi e non c’è stata ancora la possibilità di organizzare un volo che lo possa riportare in Italia.

Considerando che gli allenamenti delle squadre della Serie A dovrebbero riprendere solamente dopo metà maggio, la situazione di Kessie non preoccupa. Ovviamente il Milan spera di farlo rientrare prima possibile e sta rimanendo in contatto con lui per ogni aggiornamento.

