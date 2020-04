Moratti rivela: “Messaggio di Ibra dopo la Champions”

La rivelazione dell’ex presidente interista Massimo Moratti, che ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic.

L’avventura di Zlatan Ibrahimovic all’Inter è passata tra alti e bassi. Come dimostrò il suo addio non proprio idilliaco ai nerazzurri nel 2009.

Subito dopo la partenza di Ibra, direzione Barcellona, l’Inter di José Mourinho vinse il cosiddetto ‘Triplete‘.

Massimo Moratti, allora presidente nerazzurro, è intervenuto oggi su Radio24 per parlare proprio del suo rapporto con Ibrahimovic: “Facemmo uno scambio importante col Barcellona, prendemmo Eto’o al posto di Ibra. Ma con lui ho avuto un bel rapporto, si è sempre comportato bene”.

In particolare Moratti ha svelato un retroscena: “Pensate che dopo la vittoria della Champions contro il Bayern Monaco, il primo sms che ricevetti fu proprio di Ibrahimovic. Nonostante non fu semplice per lui accettare di aver perso l’occasione di alzare la coppa”.

LEGGI ANCHE -> RINVIO JUVE-MILAN, LA RIVELAZIONE DEL GOVERNATORE DEL PIEMONTE