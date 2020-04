Thiago Silva, l’agente spiega: “Dovrò parlare con Leonardo”

L’agente di Thiago Silva ha parlato del futuro del suo assistito. In Francia la stagione è conclusa, ma il capitolo Champions è ancora aperto.

Thiago Silva ha un contratto in scadenza fra due mesi con il Paris Saint–Germain. Dopo otto lunghi anni, il difensore potrebbe lasciare il club francese.

Dopo Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan sognano anche un suo ritorno. Difficile, considerando che Elliott e Gazidis vogliono puntare sui giovani. E l’arrivo di Ralf Rangnick in panchina, sempre più probabile, va proprio in questa direzione.

L’agente del brasiliano ha più volte tenuto aperte le porte al Milan. Adesso, però, intervistato da Tuttomercatoweb, frena: “Vuole giocare la Champions col PSG, poi dovrò parlare con Leonardo con cui ho un ottimo rapporto. Adesso pensiamo a questo momento“.

In Francia la stagione è conclusa ma il PSG è ancora in corsa per la Champions. Thiago è in scadenza il 30 giugno, ma potrebbe esserci una deroga in modo da prolungare la durata. Semmai ce ne fosse bisogno.

