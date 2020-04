Ufficiale: Francia, stop definitivo alla stagione 2019-20

La Federcalcio francese ed il Governo d’oltralpe hanno deciso per la chiusura ormai definitiva e anticipata dei campionati.

Mentre in Italia si spera ancora in una ripartenza del calcio giocato, almeno entro il mese di giugno, in Francia è arrivato oggi lo stop definitivo.

Il premier transalpino Edouard Philippe ha annunciato poco fa in conferenza stampa che la Ligue 1 francese, il massimo campionato di calcio, non potrà riprendere prima di agosto prossimo.

Si conclude anzitempo e definitivamente la stagione sportiva 2019-2020 per i club d’oltralpe. Una scelta difficile ma necessaria, come ammesso da Philippe, per salvaguardare la salute di calciatori, allenatori, arbitri e addetti ai lavori.

La Francia segue dunque l’esempio di Olanda, Belgio e Argentina, che avevano già deliberato a livello governativo la fine dei campionati in corso. Ora la palla passa all’Italia: cosa accadrà con la Serie A 2019-2020?

