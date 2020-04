Calciomercato Milan news, Reina resta in Premier League? – VIDEO

Il futuro di Pepe Reina potrebbe essere ancora in Inghilterra, dove è tornato a gennaio in un’operazione di prestito secco che lo ha portato all’Aston Villa. Anche se non c’è un’opzione per il riscatto del cartellino, c’è un patto verbale che consente al club di Birmingham di trattenere l’esperto portiere spagnolo in caso di salvezza. Reina ha ancora un contratto con il Milan valido fino a giugno 2021 e percepisce un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti, cifra della quale il club rossonero si sbarazzerebbe ben volentieri per alleggerire il bilancio. Tutto dipenderà dalla permanenza dell’Aston Villa in Premier League.

