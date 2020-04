Calciomercato Milan, occasione Rafinha: spunta una clausola

Rafinha Alcantara del Barcellona può essere un profilo valutato dal Milan per il prossimo mercato. Ha un contratto che scade a giugno 2021 e un prezzo non alto.

Il Milan nella prossima sessione del calciomercato dovrà stare attento al bilancio, quindi non bisogna attendersi investimenti smisurati. La dirigenza dovrà essere brava a sfruttare alcune occasioni a disposizione.

Una può riguardare Rafinha Alcantara, che è attualmente in prestito al Celta Vigo ma il cui cartellino è di proprietà del Barcellona. Il suo contratto scade a giugno 2021 e, come riportato dal Mundo Deportivo, c’è una clausola rescissoria da 16 milioni di euro. Un prezzo interessante per un giocatore di buonissime qualità.

Rafinha Alcantara nel Celta Vigo ha ritrovato continuità, mettendosi alle spalle gli infortuni del passato. Il centrocampista offensivo brasiliano può rappresentare un’occasione di mercato più club. Piace sia in Italia che in Inghilterra, da dove sono già partiti dei sondaggi. E ovviamente allo stesso Celta Vigo non dispiacerebbe confermarlo.

Il fratello di Thiago Alcantara ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Inter e chissà se lo vedremo con addosso quella del Milan nella prossima stagione. Se la dirigenza e il prossimo allenatore lo riterranno utile al progetto, non è escluso il tentativo per l’acquisto del 27enne nato a San Paolo.

LEGGI ANCHE -> SIVIGLIA-SUSO, RISCATTO IMMEDIATO POSSIBILE: QUANTO INCASSA IL MILAN