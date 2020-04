Gravina: “Stop definitivo sarebbe la morte del calcio”

In merito alla possibilità di uno stop definitivo del campionato italiano, il presidente Gravina si è fortemente opposto. Ecco le sue dichiarazioni.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, non ha dubbi: il campionato non verrà mai sospeso definitivamente.

Intervenuto al meeting online dell’Ascoli, in merito alla possibilità di un Piano B, ha spiegato: “Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C e anche D. Ma finché sarò presidente della FIGC non firmerò mai per il blocco dei campionati perché sarebbe la morte del calcio italiano. Sto tutelando gli interessi di tutti”.