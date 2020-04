Lapadula: “Sogno di far gol a Donnarumma”

Gianluca Lapadula è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Ha elogiato Donnarumma e spiega di sognare di fargli un gol in Lecce-Milan.

Gianluca Lapadula non vede l’ora di tornare a giocare. Per raggiungere la salvezza col Lecce e, soprattutto, per incontrare il “suo” Milan.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, infatti ha sottolineato: “Personalmente penso alla sfida da ex contro il Milan e sogno di segnare al compagno più forte che ho avuto: Donnarumma“.

Poi svela un retroscena che riguarda la sua carriera da piccolo: “Nel vivaio della Juventus da bambino giocavo portiere, intrigato dai racconti di mio padre che aveva quel ruolo nei campionati dilettantistici. Poi sono diventato trequartista e seconda punta con Del Piero mio campione preferito“.