Onana annuncia l’addio: “E’ giunto il momento”

Il portiere camerunese, André Onana è pronto a fare le valigie e lasciare l’Ajax. Le sue parole non lasciano alcun dubbio. Sul calciatore c’è anche il Milan

André Onana è pronto a lasciare l’Ajax alla riapertura per il prossimo calciomercato. Il giocatore – in un’intervista ad ‘AD.nl’ – ha confermato di aver chiuso la propria avventura con gli olandesi e non vede l’ora di intraprendere un nuovo percorso.

“Non fraintendetemi – esordisce l’estremo difensore camerunese classe 1996 – Sono molto contento dell’Ajax e sono molto grato al club, sono stati cinque anni fantastici ma ora è arrivato il mio momento di fare un ulteriore passo in avanti. Abbiamo preso questo accordo col club lo scorso anno. Non so ancora cosa accadrà, ma le mie ambizioni e i miei accordi sono chiari”.

André Onana nelle ultime ore è stato accostato anche al Milan, in vista di un possibile addio di Gigio Donnarumma. Oltre ai rossoneri il portiere dell’Ajax piace anche a Tottenham, Barcellona e Psg. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: SERIE A – “INVEROSIMILE TORNARE”