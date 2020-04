Serie A – UEFA: “Possibile pianificare la ripresa”

Attraverso le parole del professor Tim Meyer, presidente della Commissione medica, la UEFA ha ribadito la volontà di tornare in campo, in piena sicurezza.

In Italia non si ha ancora alcuna certezza in merito al ritorno in campo della Serie A. La ripresa degli allenamenti individuali è fissata per il 4 maggio, poi sarà la volta, il 18, per quelli di gruppo ma il Governo non ha ancora dato il via libera per le partite.

Si naviga a vista, con tantissima incertezza, ma dalla UEFA spingono per il ritorno. Dopo le parole del viceministro Sileri, che ha mostrato seri dubbi, sono arrivate quelle

del professor Tim Meyer, presidente della Commissione medica della UEFA:

“Tutte le organizzazioni calcistiche che stanno pianificando il riavvio delle loro competizioni realizzeranno protocolli completi – riporta ‘Sportmediaset’ – che dettano le condizioni sanitarie e operative garantendo che sia protetta la salute delle persone coinvolte nelle partite e che sia preservata l’integrità delle politiche pubbliche.

In queste condizioni e nel pieno rispetto della legislazione locale è sicuramente possibile pianificare il riavvio delle competizioni sospese durante la stagione 2019/20”.