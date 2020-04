Non solo Szoboszlai, altra sfida con la Lazio

Milan e Lazio sono pronte a sfidarsi per Szoboszlai ma non solo. C’è un altro centrocampista, che gioca in Italia, sul taccuino di entrambe le squadre

Il Milan è pronto a cambiare volto al proprio centrocampo. Con gli addii certi di Bonaventura e Biglia e quelli probabili di Paqueta e Kessie, i profili nuovi saranno certamente diversi.

In cima alla lista dei desideri dei rossoneri c’è Dominik Szoboszlai. Il calciatore ungherese classe 2000 piace davvero parecchio ma bisognerà fare i conti con un’importante concorrenza. Il giocatore piace anche in Italia alla Lazio di Igli Tare.

I biancocelesti potrebbero essere un avversario anche per un altro calciatore, da tempo sul taccuino del Milan. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul. Il club capitolino – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – starebbe, infatti, pensando all’argentino in caso di addio di Milinkovic–Savic.

