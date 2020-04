Theo Hernandez cuore rossonero: “Forza Milan” – FOTO

Theo Hernandez mostra il suo amore su Twitter con una foto per i rossoneri. Subito tantissimi commenti da parte dei tifosi del Milan.

Theo Hernandez è molto attivo sui social. Non mancano i post d’amore per il Milan, la sua squadra. Arrivato in estate dal Real Madrid, il terzino francese ha avuto un impatto mostruoso. E soprattutto ha fin da subito mostrato grande amore per i colori rossoneri.

Infatti non manca occasione in cui Theo non lo evidenzia sui social. Lo ha fatto anche pochi minuti fa con una foto su Twitter:

Una sua foto in maglia Milan con l’emoticon del cuore. Un gesto che sicuramente farà piacere i tifosi. E infatti in poco tempo in tantissimo hanno commentato con grande affetto.