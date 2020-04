Don Balon, indiscrezione clamorosa – Ibrahimovic al Real Madrid

Zlatan Ibrahimovic al Real Madrid. Don Balon parla di questa possibilità e apre ad uno scenario clamoroso. Il Milan chiede in cambio un attaccante.

Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic e Luka Jovic: un super intreccio di Calciomercato sull’asse Manchester-Milan-Madrid.

Come scrive Don Balon, il Real insiste per l’acquisto di Pogba ma la richiesta di 80 milioni è troppo alta. Così Mino Raiola avrebbe proposto ai Blancos anche l’acquisto di Ibrahimovic. Uno scenario davvero clamoroso.

E il Milan? Stando al noto portale spagnolo, la società rossonera potrebbe essere favorevole all’affare in cambio di Luka Jovic, obiettivo del club per l’attacco del prossimo anno.

Si parla addirittura di uno scambio di prestiti poiché il Real non è così convinto di vendere a titolo definitivo l’attaccante serbo. Ma questa è un’opzione che difficilmente il Milan potrebbe prendere in considerazione.

Secondo Don Balon, il Real Madrid sarebbe il sogno di Ibrahimovic. Raiola lo sa ed e starebbe spingendo per questa soluzione. In questo modo lo svedese avrebbe finalmente l’opportunità di vestire la maglia dei Blancos e togliersi questa ultima grande soddisfazione in carriera.