Fekir-Milan, conferme dalla Spagna: decisione presa

Nabil Fekir è finito nel mirino del Milan. Arrivano ulteriori conferme dalla Spagna: a riportarlo è il quotidiano Marca. Ecco la decisione del giocatore del Betis

Nei giorni scorsi è tornato di attualità il nome di Nabil Fekir. Il centrocampista, messosi in luce con la maglia del Real Betis, è stato così accostato al Milan. Notizia questa, confermata, anche quest’oggi, da Marca.

Sul giocatore, acquistato dagli andalusi la scorsa estate, si registra l’interesse anche di Newcastle e Arsenal ma nel suo futuro ci sarà ancora la Spagna.

Come riporta il quotidiano, infatti, il francese avrebbe comunicato al Betis di voler continuare la propria avventura in biancoverde. Solo Real Madrid e Barcellona potrebbero far cambiare idea a Fekir.

