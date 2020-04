Leonardo vuole Bakayoko: gioie e dolori per il Milan

Leonardo è pronto a portare a Parigi Bakayoko, che piace anche al Milan. I rossoneri però potrebbero gioire per Bennacer. Ecco le ultime dalla Francia

Tiémoué Bakayoko continua ad essere un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi del Milan. Il centrocampista aveva conquistato tutti la passata stagione ma i rossoneri in estate non sono riusciti a trovare una soluzione per il riscatto.

Il calciatore ha così vissuto una nuova esperienza, sempre in prestito, al Monaco. Anche questa volta il francese farà ritorno al Chelsea. Un ritorno solo momentaneo visto che non rientra nei piani di Lampard.

Per il Milan potrebbe presentarsi una nuova opportunità: Bakayoko non hai mai nascosto il suo legame ai colori rossoneri e la crisi economica, che sta colpendo il calcio, potrebbe favorire la trattativa.

Dalla Francia, però, arrivano notizie di un interessamento di Leonardo per il centrocampista. Bakayoko è sempre piaciuto al dirigente brasiliano, che ora – secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’ – proverà a portarlo a Parigi.

Un eventuale arrivo sotto la Torre Eiffel dell’attuale calciatore del Monaco potrebbe anche aver un risvolto positivo per il Milan: l’acquisto di Bakayoko potrebbe significare, infatti, l’addio alla pista Bennacer per il Psg.

