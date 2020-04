Ufficiale: la Ligue 1 chiude i battenti. Cosa succederebbe in Serie A

In Francia è arrivata la decisione finale sulla Ligue 1: stop ufficiale del campionato, ecco le squadre in Europa. Cosa succederebbe in Serie A? Scopriamolo insieme.

La Ligue 1 ha definitivamente messo la parola fine sulla stagione 2019/2020. Il titolo è andato ovviamente al Psg. Marsiglia e Rennes sono le squadre, che almeno per il momento, hanno strappato l’accesso alla prossima Champions League. Niente da fare per il Lione, 7°, che rimarrà fuori dall’Europa. Retroccese Tolosa e Amiens e dalla Ligue 2 salgono Lorient e Lens.

In Italia, invece, si continua a discutere per cercare una soluzione. Il Governo non ha dato il via libera per la ripartenza e senza un protocollo, ritenuto ideo, potrebbe non darlo mai. Proprio per questo anche la Serie A potrebbe presto dire la parola fine alla propria stagione.

Se dovesse succedere, difficilmente verrebbe assegnato lo scudetto ma la Juventus andrebbe in Champions League al pari di Lazio, Inter e Atalanta. Nessun dubbio per Roma e Napoli qualificate in Europa League.

I maggiori problemi nascerebbero per la settima squadra da mandare in Europa, che sarebbe potuta venir fuori dalla Coppa Italia, dove è in corsa il Milan, oltre a Napoli, Juve e Inter già qualificate.

Se l’ultimo posto per le coppe dovesse essere assegnato attraverso la Classifica di Serie A a chi dovrebbe spettare?

Attraverso la media punti spetterebbe al Verona, guardano alla classifica della 25a giornata, quella in cui tutti hanno lo stesso numero di partite, toccherebbe invece al Milan, grazie alla classifica avulsa.

Una situazione davvero ingarbugliata che di certo lascerà scontento qualcuno.

