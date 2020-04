Maximiano nel mirino: la contromossa dello Sporting

Maximiano è in cima alla lista dei desideri del Milan in caso di addio di Donnarumma. Lo Sporting pronto ad alzare il muro per non farlo partire.

Luis Maximiano è uno dei nomi sul taccuino del Milan. I rossoneri devono fare i conti con il possibile addio di Donnarumma, anche se nelle ultime ore sta crescendo la speranza di vedere il portiere campano ancora con la sua maglia numero 99 addosso.

Se non dovesse arrivare la fumata bianca, il Diavolo dovrà affidarsi ad un nuovo estremo difensore. Il portoghese è un profilo che piace parecchio al Milan ma bisognerà fare i conti con lo Sporting CP, che non pare avere alcuna intenzione di privarsi così facilmente del suo giocatore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘O Jogo’, i portoghesi vorrebbero blindare il classe 99 con un nuovo contratto: a breve dovrebbe esserci un incontro con l’agente Miguel Pinho. Sul tavolo uno stipendio triplicato e un accordo che prevede una clausola da 60 milioni di euro.

Sul giocatore si registra anche l’interesse da parte dell’Inter.

