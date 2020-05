Dalla Germania: Götze dice no. Milan ancora in corsa

I media tedeschi sono sicuri: il futuro di Mario Götze non sarà nella capitale italiana. Il talento tedesco deve decidere dove giocare.

Mario Götze ha detto no. Il talento tedesco del Borussia Dortmund non giocherà nella capitale italiana, avendo per il momento glissato sulle proposte di Roma e Lazio.

La notizia è riportata dal quotidiano tedesco Bild, che parla del futuro enigmatico di Götze. Il fantasista classe ’92 vedrà scadere a giugno il suo contratto con il Borussia.

L’unica certezza per l’ex Bayern Monaco è che lascerà i giallo-neri a fine stagione, probabilmente scegliendo una nuova avventura lontana dalla Bundesliga.

Niente Roma e Lazio per Götze. Troppo a ribasso le offerte contrattuali dei due club capitolini, che si sono interessati a lui già nello scorso mese.

Il calciatore vuole continuare a guadagnare una giusta cifra: attualmente percepisce dal Borussia circa 8 milioni netti a stagione. Si accontenterà di qualcosa in meno, ma non troppo.

Il Milan è dunque ancora in corsa. Götze era finito sul taccuino dei dirigenti rossoneri, pronti a regalare al possibile neo tecnico Ralf Rangnick un calciatore tedesco ancora nel vivo dell’attività. Servirà però una proposta importante e degna di un ex campione del mondo.

