Gollini: “Milan o Tottenham? Scelgo l’Atalanta”

Pierluigi Gollini non pensa ai rumors di calciomercato che lo associano a Milan e Tottenham. Il portiere è concentrato sull’Atalanta e non su altro adesso.

L’Atalanta è la rivelazione della Serie A nelle ultime stagioni ed è riuscita a stupire anche in Champions League. Mister Gian Piero Gasperini sta riuscendo a valorizzare molti giocatori, alcuni dei quali saranno protagonisti nel prossimo mercato.

Pierluigi Gollini è il portiere titolare della squadra e il suo nome è stato accostato ad alcune società importanti. Tra queste Milan e Tottenham. Interpellato proprio sulle voci che lo danno nel mirino di tali club, l’estremo difensore nerazzurro è stato molto netto.

Questa la sua risposta nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: “Io al mercato non ci ho mai pensato e figuriamoci ora. Sarebbe una mancanza di rispetto per l’Atalanta e per Bergamo. Essere apprezzato fa piace, ma non smuove dentro di me certi sentimenti. Mi sento molto legato alla famiglia Atalanta e ancora di più a Bergamo in questo momento. Non scelgo fra Italia e Inghilterra, scelgo Bergamo. E’ la cosa più giusta e quella che sento”.

Gollini è felice nella squadra nerazzurra e, al momento, snobba altre eventuali destinazioni. Non ha motivo di pensare a un cambiamento, dato che è soddisfatto di dove gioca ora.

