Serie A, la FIGC posticipa la fine della stagione: le ultime

La Federazione Italiana Giuoco Calcio intende rinviare il termine della stagione per mettere a disposizione delle squadre più tempo per finire i campionati.

Oggi Sky Sport spiega che la FIGC continua a pensare alla ripresa della Serie A. Si vuole evitare di dover sospendere il campionato, come successo ad esempio in Olanda e Francia.

Per questo motivo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio intende posticipare ulteriormente il termine della stagione: dal 2 al 31 agosto. Una soluzione per concedere più tempo di giocare e finire i campionati. L’8 maggio ci sarà il Consiglio Federale e si discuterà dell’argomento. E si attendono anche novità dalla UEFA in merito ai calendari di Champions ed Europa League.

Domenica dovrebbe esserci l’incontro tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il Comitato Tecnico Scientifico del Governo per parlare del protocollo sanitario. Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha già fatto sapere che serve un accordo su tale punto per poter far ripartire allenamenti e la Serie A. I giocatori vogliono tornare ad allenarsi e a giocare. Servirà un’intesa tra tutte le parti coinvolte nella vicenda.

