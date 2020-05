Ancelotti: “Ho incontrato Rangnick, è già innamorato”

Ancelotti è intervenuto in una diretta Instagram di Pellegatti. L’ex Milan ha parlato di Rangnick, candidato numero uno per la successione di Pioli.

Carlo Ancelotti è intervenuto in diretta Instagram sul profilo di Carlo Pellegatti. Tra i tanti temi trattati il tecnico italiano ha commentato le voci su Rangnick, che ad oggi resta il maggiore candidato alla successione di Stefano Pioli per la panchina del Milan.

L’ex Napoli non ha dubbi: “Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri – ammette Ancelotti – Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la metodologia non lo conosco”.