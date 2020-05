Sportmediaset – Segnale dal Real: Jovic più vicino

Il Real Madrid vuole cedere il deludente Luka Jovic. Il Milan può approfittarne: è già pronta la proposta per il centravanti serbo.

Luka Jovic è sempre più lontano dalla rosa del Real Madrid. Il giovane attaccante serbo infatti sarà una delle prime uscite prevista dalle merengues.

Lo dice oggi la redazione di Sportmediaset, chiamando in causa in maniera ovvia il Milan. Il club rossonero è infatti da tempo in pole per acquistare Jovic, che ritroverebbe a Milanello il suo amico ed ex compagno Ante Rebic.

Il Milan lo ha individuato come sostituto ideale di Zlatan Ibrahimovic. E avrebbe persino pronta un’offerta doppia: in primis si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei rossoneri.

Ma il Real Madrid, che approva la cessione al Milan, sembra aprire anche al trasferimento definitivo. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro più bonus per avere da subito il cartellino di Jovic.

Una cifra importante, che potrebbe bastare per accontentare il Real, costretto a fare cassa anche per snellire una rosa attualmente ricca ed onerosa.

Si attende dunque la fase più concreta della trattativa. Jovic appare comunque più vicino al Milan visti i segnali positivi che arrivano da Madrid. L’era del post-Ibrahimovic sembra già segnata.

LEGGI ANCHE -> GLI INTOCCABILI DEL MILAN FUTURO