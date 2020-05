Ganz: “Ecco il mio sogno. Scelsi il Milan dopo arrivo Ronaldo”

Parla Maurizio Ganz. L’ex attaccante del Milan è oggi seduto sulla panchina della squadra femminile. Ecco le sue dichiarazioni

E’ Maurizio Ganz l’ospite di Carlo Pellegatti sul proprio profilo Instagram. Il tecnico del Milan femminile ha parlato dell’importanza di indossare la maglia rossonera: “Essere al Milan è una cosa importante, la maglia la indossi 24 ore su 24. Quello che dico alle giocatrici: quando entri nella storia del Milan è qualcosa di grande. Gli auguro di vincere lo scudetto come ho fatto io perché è una cosa meravigliosa”.

Ganz non nasconde di avere un sogno: “Quello di vincere il campionato col Milan Femminile. La Champions? Sarebbe fantastico. Il calcio italiano sta crescendo ma non siamo ancora in grado di fare qualcosa di importante”.

Impossibile non parlare della sua esperienza da giocatore: “All’Inter era arrivato Ronaldo, io avevo poco spazio. Milan e Lecce avevano bisogno di attaccanti e la mia scelta fu di andare in rossonero. Feci questa scelta e il caso vuole che dopo una settimana ci fu un derby di Coppa Italia e andai subito in gol”.