Inter-Juve 2018, mancato rosso Pjanic: “Sparito file audio Orsato-Var”

Giuseppe Pecoraro, l’ex capo della Procura Federale della FIGC, ha fatto delle scottanti dichiarazioni sul mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve del 2018.

Le dichiarazioni di Giuseppe Pecoraro rischiano di scatenare un nuovo terremoto nel calcio italiano. L’ex Capo della Procura Federale della FIGC ha rilasciato delle scottanti dichiarazioni in merito ad un’episodio chiave per la stagione 2017-2018.

Quell’anno per lo Scudetto c’era un testa a testa formidabile fra lo splendido Napoli di Sarri e la Juventus.

I bianconeri affrontarono l’Inter a San Siro e riuscirono a vincere per il rotto della cuffia con un gol di Higuaìn nel finale. Ma l’arbitro Orsato fu contestato pesantemente per il mancato rosso a Miralem Pjanic per doppio giallo.

Pecoraro racconta: “La direzione di Orsato in Inter-Juve mi ha portato ad avere problemi con il mondo arbitrali. Chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento e i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa“.