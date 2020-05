Kessie, la Premie League nel destino: l’ultima idea

Le caratteristiche di Franck Kessie sembrano sposarsi perfettamente con la Premier League. Per il Milan il centrocampista non è incedibile

Tra i protagonisti del prossimo calciomercato ci sarà certamente il Newcastle. Il club inglese, con la nuova e ambiziosa proprietà, è intenzionato a fare investimenti importanti per rinforzare una squadra che di certo non è di altissimo livello. A beneficiare dei soldi freschi, che arriveranno dalla Premier League, potrebbe essere anche il Milan.

I rossoneri – non è un segreto – non hanno calciatori ritenuti incedibili. Difficilmente partiranno Theo Hernandez, Romagnoli, Bennacer, Rebic e Leao ma gli altri sono tutti sul mercato.

Un elemento che potrebbe far gola al Newcastle è certamente Franck Kessie. Il centrocampista ha una valutazione attorno ai 30 milioni di euro e in caso di offerta ritenuta congrua è pronto a fare le valigie.

L’ex Atalanta in questi anni è sempre stato un punto fermo della squadra ma il tanto atteso salto di qualità non è arrivato.

Il campionato inglese sembra essere quello perfetto per le sue caratteristiche e non è un caso che il suo nome in passato è stato accostato a club importanti come Wolves, Arsenal, West Ham e Tottenham. Ora potrebbe essere la volta del Newcastle.

LEGGI ANCHE: IL NEWCASTLE SFIDA IL MILAN