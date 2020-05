Viminale, ok allenamenti individuali per sport di squadra

Gli allenamenti possono ripartire, rispettando le normale sugli assembramenti. Dal Viminale l’ok per riprendere le sedute nei centri sportivi.

Gli allenamenti possono riprendere. Nella circolare inviata dal Viminale sulle norme in vigore da domani fino al 17 maggio, ci sono anche le indicazioni per gli sport di squadra.

“E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento“.

Questa decisione va nettamente in contrasto con quanto detto dal Ministro Spadafora solo pochi giorni fa.