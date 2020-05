Calciomercato Milan news, Rangnick conferma l’interesse – VIDEO

Dopo mesi di numerose notizie circolate sul suo conto, finalmente Ralf Rangnick è uscito allo scoperto e ha confermato l’interesse del Milan nei suoi confronti. Tuttavia, ha anche fatto intendere che l’emergenza coronavirus ha complicato le cose. Il manager tedesco resta comunque il favorito per il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico rossonero per la prossima stagione, ma non sembra esserci già un accordo come invece asserito da alcune fonti. L’amministratore delegato Ivan Gazidis punta molto su Rangnick per il rilancio del Milan, però dovrà trovare un’intesa con l’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull. Da capire anche che ne sarà di Paolo Maldini, in caso di arrivo del 61enne tedesco.

LEGGI ANCHE -> MALDINI E RANGNICK, CONVIVENZA IMPROBABILE: I MOTIVI