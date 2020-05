In Spagna sono sicuri: il Milan riscatterà Kjaer

Fonti spagnole rivelano che il Milan avrebbe deciso di optare per il riscatto di Simon Kjaer, difensore di proprietà del Siviglia arrivato in prestito nell’ultimo mercato invernale.

Tra i giocatori con il futuro in bilico nel Milan c’è anche Simon Kjaer. Arrivato in prestito a gennaio dal Siviglia, dopo i mesi anonimi all’Atalanta, è in attesa di notizie.

Il club rossonero ha la possibilità di riscattare il suo cartellino versando 2,5 milioni di euro. Una cifra contenuta per confermare un difensore di esperienza che nel complesso si è ben comportato da quando è arrivato a Milano.

Intanto dalla Spagna i colleghi di El Desmarque fanno sapere che una scelta è stata già presa: il Milan eserciterà il diritto di riscatto per Kjaer. Il 31enne centrale danese si è inserito bene a Milanello e ha saputo farsi apprezzare per la sua professionalità, oltre che per il rendimento avuto in campo.

In vista della prossima stagione Kjaer potrebbe rappresentare una delle opzioni nella difesa del Milan. L’idea sembra essere quella di comprare un nuovo centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli, ma l’ex Palermo e Wolfsburg può essere un’alternativa ai titolari in caso di necessità.

