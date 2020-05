Atal, maglia del Milan su Instagram: indizio di mercato?

Youcef Atal è molto amico di Ismael Bennacer, suo connazionale che su Instagram ha condiviso una storia che alimenta rumors di calciomercato sul terzino del Nizza.

È probabile che il Milan nella prossima finestra del calciomercato andrà alla ricerca di un nuovo terzino destro. Se a sinistra Theo Hernandez ha dato ampie garanzie, sull’altra fascia Andrea Conti e Davide Calabria non hanno fatto lo stesso.

Da mesi vengono accostati al club rossonero diversi nomi di laterali destri. Tra i profili che piacciono agli osservatori c’è Youcef Atal. L’algerino classe 1996 milita nel Nizza e sta guarendo da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi a dicembre. È ormai sulla via del completo recupero.

Atal è stato associato non solo al Milan, anche ad altri club importanti: Chelsea, PSG, Juventus e Inter ad esempio. Prezzo già molto alto, attorno ai 30 milioni di euro. Anche se, tra infortunio e emergenza coronavirus, potrebbe essere possibile trattare su una base leggermente più bassa e magari inserire dei bonus.

Intanto Ismael Bennacer, suo compagno nell’Algeria, ha pubblicato una storia Instagram che vede Atal indossare la maglia del Milan. Facile parlare di indizio di mercato, anche se per adesso non risulta una trattativa per l’acquisto del giocatore. Comunque l’amicizia con Bennacer potrebbe, eventualmente, avere un peso nella scelta futura del terzino algerino.

