Milan, via ai controlli medici. Ecco quando si riparte

Stilato il calendario per il Milan ed i suoi tesserati per le visite di routine. La ripartenza degli allenamenti però non è imminente.

Non è ancora tempo di rientrare in campo per allenarsi collettivamente. Ma il Milan ha stilato già un programma per la ripresa.

Da domani, come riporta l’Ansa, i calciatori ed i membri dello staff tecnico rossonero si sottoporranno ai controlli medico-sanitari previsti.

Tali check non avverranno a Milanello. Il centro sportivo resterà ancora chiuso nei prossimi giorni. Appuntamento a gruppi in alcune cliniche convenzionate di Milano.

Giocatori e staff eseguiranno test previsti dal protocollo ideato dal Comitato Medico Scientifico, come esami sierologici, elettrocardiogramma ed altro. Niente tampone per il Covid-19, che sarà effettuato solo su indicazione del Governo.

Qualora non risultasse alcun problema legato al Coronavirus nei test dei prossimi giorni, il Milan potrebbe seriamente pensare di ritornare agli allenamenti presso Milanello nel prossimo week-end.

Il tutto però dipenderà non solo dallo stato fisico dei calciatori, ma anche dalle prossime direttive che arriveranno dal Ministero dello Sport e dal premier Giuseppe Conte.

LEGGI ANCHE -> LUISO, IL BOMBER CHE RIFIUTO’ IL MILAN