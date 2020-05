Calciomercato Milan – Paquetà primo obiettivo della Fiorentina

La Fiorentina ha deciso: tutto su Lucas Paquetà del Milan. L’accordo con il giocatore e coi rossoneri non è un problema. Le ultime news.

La Fiorentina ha deciso: Lucas Paquetà sarà il primo obiettivo del prossimo calciomercato. A svelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Giuseppe Iachini, che lo aveva chiesto già a gennaio, lo vorrebbe per la prossima stagione.

Secondo la rosea, l’allenatore della viola ha già le idee chiare: lo farebbe giocare da trequartista dietro le due punte; oppure, in casi di emergenza, da mezzala nel classico rombo.

Daniele Pradè ci sta già lavorando. Il nodo da sciogliere era la disponibilità del giocatore, che a gennaio ha rifiutato la proposta perché convinto di potersi ri-affermare al Milan. Cosa che in realtà non è avvenuta.

E infatti la situazione adesso è profondamente cambiata. Paquetà ha aperto ad un trasferimento a Firenze e non sembrano esserci problemi di ingaggio. L’idea è di offrirgli un quadriennale, resta da trovare l’accordo economico.

Non è un problema nemmeno l’intesa con il Milan, secondo la Gazzetta. I rossoneri lo hanno inserito nella lista dei cedibili. Ciò però non vuol dire che i rossoneri hanno intenzione di svenderlo, tutt’altro. Ecco perché serve l’offerta giusta per il via libera.